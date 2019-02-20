Известной модели врезали за намалеванную донельзя дочь

Американская звезда реалити-шоу недавно разместила на своей странице в Instagram фотографию дочерей. Пользователи Сети раскритиковали снимок и обвинили Ким Кардашьян в злоупотреблении фотошопом.

На фотографии запечатлены две наследницы модели от брака с рэпером Канье Уэстом: Норт Уэст и Чикаго Уэст. Дочери позируют на фоне ступенек их дома. "Мои девочки", – написала Ким Кардашьян и добавила смайлик, изображающий два сердца.

Пока одни пользователи одарили малышек комплиментами, другие обвинили звезду в ретушировании снимка. Они также заметили, что актриса накрасила старшую девочку и одела ее в шелковую рубашку. "Почему Норт накрашена и в шелковой ночнушке?", "У Норт есть макияж. Если вы посмотрите внимательно, то тоже это заметите", "Это так грустно, что модель фотошопит фотографии родных дочерей", – передает слова возмущенных пользователей Telegram-канал "Только никому".

Ким Кардашьян не в первый раз вызывает гнев и недоумение у поклонников из-за публикации неестественных снимков. В ноябре прошлого года модель разместила совместную фотографию со старшей дочерью. Тогда юзеры обратили внимание, что звезда с помощью редактора сделала талию девочки тоньше.