Мужа Ким Кардашьян срочно госпитализировали

Известный американский рэпер Канье Уэст был доставлен в больницу. Муж Ким Кардашьян не смог самостоятельно побороть грипп.

Болезнь перешла в тяжелую форму, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местное издание TMZ. Врачи осмотрели певца и отправили лечиться домой. Судя по всему, жизни популярного исполнителя ничего не угрожает.