Мужа Ким Кардашьян срочно госпитализировали

Известный американский рэпер Канье Уэст был доставлен в больницу. Муж Ким Кардашьян не смог самостоятельно побороть грипп.
Болезнь перешла в тяжелую форму, сообщает телеканал "360" со ссылкой на местное издание TMZ. Врачи осмотрели певца и отправили лечиться домой. Судя по всему, жизни популярного исполнителя ничего не угрожает.
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