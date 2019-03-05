"Один шаг до анорексии": иссохшая Бузова ужаснула народ

Известная певица разместила в своем микроблоге фотографию, которая не на шутку напугала пользователей. Поклонники всерьез беспокоятся о здоровье Ольги Бузовой.

На снимке звезда позирует на фоне спортзала в черном топе, спортивных штанах и кроссовках. В подписи к посту телеведущая сообщила, что активно готовится к концертам, и напомнила, какие города посетит со своей командой в рамках тура. "Прогнали с парнями всю программу шоу "Принимай меня". Скоро ворвемся в ваши города с большой сольной программой. С нетерпением жду встречи с вами!" – отметила исполнительница.

Одни пользователи пожелали Ольге Бузовой удачи на выступлениях, а другие заметили, что певица очень худая, и посоветовали набрать несколько килограммов: "Оленька, прекращайте себя подвергать таким нагрузкам! Вы очень похудели! Вы слишком много работаете. Здоровье должно быть на первом месте", "Ты выглядишь как анорексичка высохшая", "Что ты творишь? Ты скелет уже! Кушай!", "К анорексии один шаг!"

Некоторые заподозрили, что знаменитость просто сильно втянула живот. "А зачем так живот втягивать?", "И так худая, куда еще втягивать живот?", "Зачем живот так сильно втягивать?" – поинтересовались подписчики. "Smart-фитнес от Бузовой: просто втяни живот!" – пошутил пользователь.