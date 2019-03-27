Жасмин поймали на наглом обмане
Певице Жасмин пришлось умерить аппетиты после того, как у ее супруга, предпринимателя Илана Шора, возникли проблемы с законом. Тем не менее исполнительница продолжала появляться в нарядах, которые называла дизайнерскими. Артистка рассказывала, что они достаются ей по бартеру: вечернее платье предоставляют начинающие бренды в обмен на рекламу.
"Я стала очень часто работать с дизайнерами по бартерной системе. Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают", – говорила Жасмин.
Однако пользователей соцсетей – особенно женского пола – на мякине не проведешь. Подписчики заметили, что на одном из снимков певица Жасмин в наряде, который продается на китайском сайте за две тысячи рублей. "Жасмин, такое барахло можно купить и в Москве на рынках! Только у нас оно более качественное!" – заметили фанаты.
Певица позже заявила журналистам, что знает об этих разговорах. "Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", – выкрутилась она.
Певица Жасмин раньше могла выложить в магазине три миллиона рублей за понравившуюся сумку или за туфли из кожи питона. Теперь звезде приходится довольствоваться меньшим и при этом держать марку. Артистка утверждает, что разговоры поклонников ей "по фигу". Тем не менее на похороны Юлии Началовой Жасмин явилась на роскошном Bentley, вызвав скандал, напоминает "Комсомольская правда".
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