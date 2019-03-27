Жасмин поймали на наглом обмане

Певицу Жасмин вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои "дизайнерские" наряды артистка приобрела на сайте, где торгуют китайским ширпотребом.

Певице Жасмин пришлось умерить аппетиты после того, как у ее супруга, предпринимателя Илана Шора, возникли проблемы с законом. Тем не менее исполнительница продолжала появляться в нарядах, которые называла дизайнерскими. Артистка рассказывала, что они достаются ей по бартеру: вечернее платье предоставляют начинающие бренды в обмен на рекламу.

"Я стала очень часто работать с дизайнерами по бартерной системе. Сейчас многие модные дома и молодые дизайнеры активно сотрудничают с артистами, которые их таким образом рекламируют и продвигают", – говорила Жасмин.

Однако пользователей соцсетей – особенно женского пола – на мякине не проведешь. Подписчики заметили, что на одном из снимков певица Жасмин в наряде, который продается на китайском сайте за две тысячи рублей. "Жасмин, такое барахло можно купить и в Москве на рынках! Только у нас оно более качественное!" – заметили фанаты.

Певица позже заявила журналистам, что знает об этих разговорах. "Но платье на китайском сайте я не покупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", – выкрутилась она.

Певица Жасмин раньше могла выложить в магазине три миллиона рублей за понравившуюся сумку или за туфли из кожи питона. Теперь звезде приходится довольствоваться меньшим и при этом держать марку. Артистка утверждает, что разговоры поклонников ей "по фигу". Тем не менее на похороны Юлии Началовой Жасмин явилась на роскошном Bentley, вызвав скандал, напоминает "Комсомольская правда".