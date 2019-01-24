Испуганная Жасмин оттащила сына от морского чудовища
Певица вместе с детьми отдыхает на Мальдивах. Звезда и ее отпрыски с удовольствием знакомятся с местной флорой и фауной.
В один из дней, гуляя по пляжу, Жасмин обнаружила в воде у самого берега огромное чудовище. Местные жители рассказали знаменитости, что это манта, или гигантский морской дьявол из семейства скатов.
Поначалу артистка боялась подойти к водоплавающему, боялась, что ее ударит током, но позже выяснила, что скат не электрический. Опасаться стоит только хвоста чудища, так как на нем располагается огромный шип с ядом.
Жасмин рассказала, что позволила детям рассмотреть рыбу, шестилетняя Маргарита даже слегка дотронулась до морского дьявола. А вот за маленького Мирона вокалистка очень переживала, она постоянно оттаскивала кроху от ската.
"Маргарита уже разумная девочка, а вот Мирона, которому очень интересно, где же этот шип с ядом и который норовит рыбок за что-нибудь подергать, к ним не подпустила пока 😄 Кормят мантов кусками рыбы, которую нужно подсунуть под ската и нащупать его рот 😱 Тот еще опыт 😁(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – рассказала звезда в личном микроблоге.
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