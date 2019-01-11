Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей
"И мы все-таки долетели с детками к солнцу. Стырила у Маргаритки ободок и перевоплощаюсь в Лето" – так подписала снимок в социальных сетях Жасмин. Сворованное у дочки элегантное украшение певице очень к лицу – кадр получился волшебный. Поклонники артистки, глядя на него, рассыпались в комплиментах.
"Фото красивое, на первый взгляд, как картина!", "Красотка, даже сразу не узнать", "Как школьница", – пишут восторженные комментаторы.
Напомним, что, помимо дочери Маргариты, которой в феврале исполнится семь лет, у певицы подрастает двухлетний Мирон и есть 21-летний Михаил от первого брака. Парень категорически не хочет слышать о сцене, хотя и пробовал себя в роли диджея. "Папа его в этом поддержал, сказав, что Миша никаким артистом не будет – в семье хватит одной звезды, – пояснила певица. – Сегодня он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений – попал туда без блата и протекции. Я там там никогда не появлялась, поэтому там не знают, чей он сын".
"К тому же у меня фамилия Шор, а у него – Семендуев. Миша изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно", – заверила звезда.
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