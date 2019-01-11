Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей

Новогодние праздники позади. Правда, для артистов это была жаркая пора – корпоративы, новогодние съемки, елки. Теперь можно и отдохнуть. Филипп Киркоров, например, сейчас развлекается в американском Диснейленде. А Жасмин улетела с детьми на море – она заслужила покой и негу.

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