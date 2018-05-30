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Меньшиков при всех посмеялся над надменной Пугачевой

Фото: Dni.Ru
Недавно Алла Пугачева дала интервью Олегу Меньшикову. После встречи певица и актер вышли к журналистам – Примадонна начала раздавать автографы и отвечать на вопросы СМИ, и поведение артистки заставило Меньшикова рассмеяться.
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Накануне, 29 мая, на Новой сцене Театра имени Ермоловой Алла Пугачева дала интервью Олегу Меньшикову. Самое интересное, что на это мероприятие продавались билеты. В зале всего 79 мест. Значит, именно 79 счастливчиков стали свидетелями общения актера и певицы. Билеты разошлись как горячие пирожки, притом что цена их варьировалась от 13 до 19 тысяч рублей.

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Те, кто не смог попасть на разговор двух знаменитостей, поджидали Пугачеву и Меньшикова возле выхода. Так, сайт "Комсомольская правда" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал видео, как Алла под ручку с Олегом вышла к представителям СМИ и фанатам. С царственным видом Примадонна начала раздавать автографы и даже соблаговолила ответить на некоторые вопросы.

К примеру, когда у Пугачевой поинтересовались, какую бы роль она сыграла в театре, если бы вернулась в прошлое, та с легким сарказмом ответила: "Разве вы не видели спектакль, который мы начали с Олегом? Они не видели... А это был спектакль".

Журналисты не смутились и продолжили заваливать Аллу вопросами. На один из них, о том, играла ли она на подмостках, Примадонна вдруг резко подобралась и, буквально вытянувшись в струнку, ответила как на плацу: "Да! У меня был опыт театральной актрисы!" От этих слов Примадонны стоявший рядом Меньшиков рассмеялся.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp)

Примадонна никак не отреагировала на смех Меньшикова. Она, не забывая давать автографы, сообщила, что когда-то на даче ставили сказку "Теремок", в которой она сыграла роль Медведя. На этом видео обрывается.

В комментариях к публикации зрители высказали свое неоднозначное мнение. В частности, одних покоробило поведение Пугачевой. Другие же раскритиковали в пух и прах журналистов за "глупые" вопросы.

"Алла молодец 👏 всегда с юмором 🙂🙂🙂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выглядит плохо и ведет себя соответственно....", "Наглая старуха , надменная, вопросы нармальные задовали могла бы и ответить", "Алла в первую очередь актриса и хорошая ! Это самое главное для вокалиста!", "Такие ужасные вопросы задают 🤦🏻‍♀️ теперь я понимаю звезд... почему они так нервничают...", "да нормально она себя вела ! И отвечала на все вопросы....дурацкие....В своей манере)) молодец", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2018, 12:38
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Как менялась Алла Пугачева

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