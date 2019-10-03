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Кайли Дженнер бросила мужа из-за пустяка

Кайли Дженнер. Фото: www.globallookpress.com
Основательница собственного бренда уже более двух лет встречается с известным рэпером Трэвисом Скоттом. Стало известно, что Кайли Дженнер и ее гражданский супруг решили взять тайм-аут в отношениях.
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Официально пара не называет свое расставание разрывом, но они уже не вместе. По словам близкого к окружению звезд источника, это не окончательное их решение.

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"Они боролись и продолжали видеться в течение последнего месяца", – цитирует знакомого Кайли Дженнер и музыканта телеканал "360". Он отметил, что возлюбленные решили сделать перерыв из-за бытовых разногласий и ссор по пустякам.

В настоящее время модель и рэпер живут по отдельности. Трэвис Скотт переехал в Беверли-Хиллз в свой дом. У пары есть дочь Сторми, и музыкант иногда приезжает к избраннице, чтобы увидеться с ребенком. "Кайли никогда не отнимет ее у него", – подчеркнул источник.

Поклонники начали подозревать, что знаменитости разбежались еще в начале сентября. Именно тогда Кайли Дженнер перестала рассказывать о возлюбленном в соцсетях. Пара также не появлялась на публике. В последний раз звезды пришли вдвоем в августе на премьеру нового документального фильма Netflix.

Напомним, ранее пользователи Сети раскритиковали Кайли Дженнер за ее наряд. Модель приехала на торжество по случаю женитьбы известного певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин в экстравагантном платье. Для вечеринки молодоженов Кайли Дженнер выбрала асимметричное платье из золотой ткани с глубоким декольте и разрезом на юбке. Фолловерам материал, из которого было сшито платье, показался похожим на фольгу.

Автор: 3 октября 2019, 10:43
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Названа самая высокооплачиваемая знаменитость

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