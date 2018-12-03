Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры

Поклонники Евгения Осина недоумевают: почему его жена Наталья Черемисина у гроба не проронила ни слезинки, как могла ходить по ток-шоу сразу после смерти отца своей дочери? Она объяснила причину такого поведения.

"Просто я давно поняла, что того Жени, которого я знаю и любила, уже много лет нет, – вздыхает Наталья. – Все, что было в последние годы... Это был уже не он... Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь – отца. Я уже выплакала все, что могла..."

Чуть подумав, Наталья дала более развернутый ответ. "Женя сам все разрушил, – считает бывшая жена Осина. – У него очень сложный характер. А наш брак разрушили не бытовые проблемы, а алкоголизм, о котором теперь знает вся страна. Пить Женя начал не из-за нашего разрыва, а намного раньше. Причем порой напивался так, что распускал руки. Я боялась за себя и своего ребенка. Пыталась вразумить мужа, но тщетно. Я все время говорила: "Чего тебе не хватает? Все есть! Любимая работа, жена, здоровый ребенок! Живи и радуйся! Зачем ты пьешь?" Но слова не действовали, водка оказалась дороже".

По словам Натальи, артист под действием спиртного бил и ее, и дочку, вышвыривал из квартиры. "Я никогда не была против общения девочки с отцом! Но отдавать ее папе стало просто опасно! Ведь после каждого визита к отцу приходилось ездить в травмпункт. Однажды они попали в аварию... Женя постоянно напивался и устраивал дебоши прямо при ребенке. Сколько раз дочь звонила в истерике от папы и просила забрать ее. Только поэтому я решила ограничить их общение – для безопасности!" – цитирует Черемисину журнал "Тайны звезд".

Напомним, что на похоронах Осина его 16-летняя дочь прочла странные стихи:

Ты самый родной из всех отцов на земле,

Я хотела отучить тебя от бутылки,

А ты пил стопки одна за одной,

И это было худшей пыткой.