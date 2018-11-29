Умер с самым дорогим: сестра нашла мертвого Осина с рюмкой в руке

Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.

"Мы с Женей созванивались почти каждый день, – рассказывает сестра Осина Альбина. – Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству". При этом Альбина уверяет: в каком бы состоянии не находился Евгений, он всегда отвечал на телефонные звонки или писал сообщения.

Но в этот раз певец сутки не брал трубку и не отвечал на послания. Женщина заволновалась и поехала к брату. Минут 20 звонила и стучала в дверь квартиры. А потом решила открыть своим ключом. "Женя не любил, когда я так делала, – объясняет Альбина. – Но тут почувствовала: беда! Увы, так и было".

В квартире она обнаружила бездыханное тело родственника и сразу вызвала скорую. Прибывшие в течение нескольких минут медики лишь развели руками: артист уже сутки был мертв.

"Картина страшная, – цитирует сестру Осина журнал "Тайны звезд". – Женя лежал на диване с рюмкой в руке". Как говорят очевидцы, тело артиста успело одеревенеть, и вытащить стакан из окостеневших пальцев удалось с большим трудом. А в гроб певца так и положили с рукой в позе, держащей самое дорогое – стакан...

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.