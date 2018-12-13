Седокова дала смачную пощечину бывшему мужу

Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала о продвижении в судебных разбирательствах о наследстве ее первого мужа Валентина Белькевича. Анна Седокова обрадовала поклонников радостной новостью: суд встал на сторону ее дочери Алины.

Новость звезда опубликовала в своем Instagram. Она сообщила, что предстоит пережить судебные споры, но первый шаг уже сделан. "Друзья! Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь у Алины появилась реальная надежда. Нас еще ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде!" – поделилась Седокова. Певица поблагодарила за поддержку судью, адвокатов и прессу.

Анна Седокова планирует и дальше бороться за права своего ребенка. В случае победы они могут получить квартиру в Киеве стоимостью десять миллионов рублей. "Не останавливайтесь! Никогда не молчите! Это я поняла сегодня! Говорите! Кричите! Действуйте! Я с вами! Добро обязательно победит!" – обратилась к подписчикам певица.

Напомним, что исполнительница на протяжении трех лет ведет борьбу за наследство первого супруга Валентина Белькевича, умершего в 2014 году. Футболист не оставил завещания. Против выступает вторая жена спортсмена Олеся, которая хочет присвоить имущество Валентина. Узнав о победе Алины в суде, женщина собралась обжаловать это решение.

Любопытно, что сторону Анны Седоковой заняли родители Валентина. Они делятся в суде все новыми и новыми подробностями о второй супруге сына. Недавно они заявили, что Олеся нигде и никогда не работала и хочет "прибрать к рукам" все имущество Белькевича.