"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте

Артистка в очередной раз порадовала поклонников откровенным фото. Певица продемонстрировала в своем микроблоге смелое платье, которое выбрала для участия в юмористическом шоу.

Знаменитость пришла на Comedy Club в сексуальном наряде с глубоким декольте и смелым вырезом, который обнажил ее длинные и загорелые ноги. "Новый год и чудеса ближе, чем мы могли бы подумать. Настает пора загадывать желания и их исполнять", – поделилась Анна Седокова в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Певица сообщила, что приняла участие в съемках новогодней программы на ТНТ, пообещав зрителям веселье, танцы и отсутствие цензуры. Поклонники восхитились вечерним платьем и фигурой звезды. "Ох и сочная бомбита!", "О, Боги, какие КакиеМегоСексиНогиии…", "Самая красивая из всех звезд шоубиза", "Твоя фигура идеальная", "Горячая штучка", – высказались фолловеры.

Отметим, что Анна любит дразнить подписчиков смелыми образами. Кроме того, певица не стесняется показывать свое соблазнительное и ухоженное тело. Однако часть пользователей Сети считает, что Седоковой стоит быть поскромнее.

Как писали "Дни.ру", Седокова – многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин. Недавно Анна рассказала, что после расставания с партнерами вскоре находит нового кавалера. Однако пока она решила сделать перерыв и побыть одна.