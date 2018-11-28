Родные шокированы увиденным в квартире умершего Осина

Когда-то песни Евгения Осина звучали на каждом углу, он был популярен и богат. Именно тогда артист успел обзавестись трехкомнатной квартирой в 100 квадратных метров. Она находится в престижном районе – на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская".

Как рассказал "Дни.ру" риелтор, стоит такая квартира около 30 миллионов рублей. Правда, родственники артисты – сестра Алина, бывшая жена Наталья Черемисина и дочь Агния – были в шоке, войдя туда вскоре после похорон Осина. Казалось, что тут на протяжении нескольких лет устраивала дебоши группа маргиналов.

Жилье артиста в элитном доме находится, мягко говоря, в неприглядном виде. Певец, будучи пьяным, часто мочился прямо на паркет, поэтому на нем появилась гниль, плесень, он просто вскрылся. Как говорят очевидцы, квартира для жилья непригодна и требует срочного капитального ремонта. Трубы, дверные ручки и петли, обои изношены настолько, что требуют замены. В квартире требуется провести полную дезинфекцию и противогрибковую обработку.

По предварительным подсчетам, ремонт 100 квадратных метров обойдется наследникам не менее чем в два миллиона рублей. К тому же необходимо заменить диваны и кровати, пропахшие испражнениями и прожженные окурками.

Пока непонятно, где родственники покойного будут брать деньги на ремонт, ведь даже на похороны у них не было. Благо помог продюсер Андрея Разин, оплативший все.

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.