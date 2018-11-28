Озорная Пугачева искупалась с известным артистом

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун снялся в клипе Аллы Пугачевой. По сюжету артисты купались в квасном сусле.

Режиссер Андрей Новоселов пригласил Вячеслава Петкуна принять участие в съемках клипа Аллы Пугачевой на ее песню "Зона отчуждения". Новоселов не просто так вспомнил о Петкуне – когда-то именно он работал над роликом к его треку "Город".

Вначале Петкун отказался, но потом все же дал согласие. Он объяснил почему: "Меня в этом привлекло то, что я был должен там купаться с ней в настоящем квасном сусле. Они приволокли тонны полторы этого самого сусла, какой-то чан сделали. Тогда мне это показалось очень забавным. Любое веселье воспринималось на ура. А искупаться с Пугачевой в сусле – это же круто!"

Интересно, что никто не заставлял Примадонну купаться в этом сусле. На площадке, по словам Петкуна, были две дублерши – на случай, если Алла откажется лезть в чан. Но она согласилась. "Как выяснилось потом, она не планировала, но в результате залезла. Это было весело!" – цитирует Вячеслава Петкуна "Собеседник".

От общения с Примадонной у артиста остались приятные впечатления. По его словам, она оказалась интересным человеком с довольно любопытными суждениями. После съемок клипа Пугачева поблагодарила Петкуна за работу и спросила, чем может его отблагодарить. Тот сказал, что ему ничего не надо, кроме того, чтобы она приехала на пресс-конференцию, посвященную выходу нового альбома. Та согласилась.

"Прошел месяц, я уже и забыл про это. И где-то за полчаса до пресс-конференции у нашего директора звонит телефон. Он такой: "Слушай, это Пугачева!" Я беру трубку, а она говорит: "Ну чего, я приехала, машину куда парковать?" Я был, конечно, изумлен!" – признался артист.