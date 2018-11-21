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Шоу-бизнес

Жена ушла от Осина к его лучшему другу

Евгений Осин. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты открывают новые данные о жизни Евгения Осина. По словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоявшей в близких отношениях с артистом, в свое время супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.
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Елена Скорнякова утверждает, что ее 13-летняя дочь Анастасия является наследницей Евгения Осина. Женщина до последнего надеялась, что они с артистом поженятся. "Мы с Женей виделись несколько дней назад. Я приезжала к нему вместе с дочкой. Настю он очень любил. По квартире были расставлены ее фотографии", – рассказала Скорнякова.

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 Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

По словам женщины, она познакомилась с Осиным, когда он еще женат. Тогда Евгений и Елена просто дружили. Лишь когда он развелся, завязались романтические отношения. Скорнякова думала, что сможет спасти Осина от дурной зависимости, но это оказалось ей не по силам.

Елена высказала мнение, что певец заливал горе. "Его подкосили отношения с женой. Мать его старшей дочери Наталья, как он рассказывал, не просто ушла от него. Она ушла к его лучшему другу. А до этого он то же самое пережил с первой женой. Он как верующий человек не мог этого понять. Они же с Натальей были венчанные..." – цитирует Скорнякову сайт "Комсомольская правда".

Что касается наследства, она знает, что квартира, в которой жил Осин, была приватизирована и завещана его дочери Агнии. Также Елене известно, что у артиста было много недвижимости.

"Одну квартиру он записал на сестру, вторую – на племянника. Мы с ним завещание не обсуждали. Мы с ним просто любили друг друга. Он мне верил: у меня были ключи от квартиры, где он жил. И он мне спокойно давал свою банковскую карту, когда дочке надо было что-то купить. Мне хотелось одного – создать с ним нормальную семью, чтобы он не пил", – пояснила Елена. А вот за творческое наследие артиста она намерена "бодаться".

Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у певца остановилось сердце. Ему было всего 54 года.

Автор: Наталья Аряева21 ноября 2018, 10:23
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