Алкаши и наркоманы всех мастей бросились к гробу Осина

Собратья по несчастью пришли проводить музыканта. У них на глазах он пытался побороть пагубную зависимость.

Дана Борисова была одной из первых, кто начал бить тревогу. "Я увидела съемку, где он валяется на полу без трусов, – рассказывала Борисова в интервью "Дни.ру" в июне этого года. – Думала, что это старая запись, и решила навестить Женю. Но в 10 утра он уже лыка не вязал. Я предложила ему поехать в монастырь, где алкоголикам оказывают помощь посредством трудотерапии. Но Женя отказался, закричал, что он не алкаш, что это продажные журналисты его в пьяницы записывают".

В итоге Борисовой все-таки удалось уговорить Осина поехать в реабилитационный центр на Самуи в Таиланде. "Но он там постоянно плакал, ничего не хотел делать, просился домой", – рассказала Борисова.

На похороны Евгения пришли многие из алкоголиков и наркоманов, которые вместе с ним избавлялись от пагубной зависимости. "Прикольный был дядька, – рассказал сосед Осина по палате. – Он часто выступал в местных барах, пел, чтобы повеселить поклонников. Конечно, я был удивлен, что человек, на песнях которого я вырос, оказался вместе со мной в этом центре".

Еще одна "коллега по несчастью" у гроба Осина сказала, что покойный должен был участвовать в нескольких выездных оздоровительных занятиях, но жизнь распорядилась иначе. И теперь в январе там пройдет вечер памяти артиста, где излечившиеся от зависимости будут исполнять его песни.

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце.