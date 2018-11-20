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Народ ахнул: могилы Галкина и Корнелюка обнаружились при похоронах Осина

Евгений Осин. Фото: www.globallookpress.com
Троекуровское кладбище считается очень престижным. Здесь покоятся многие отечественные знаменитости. Евгений Осин пополнил их число.
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Троекуровское кладбище Москвы считается одним из самых престижных и является филиалом Новодевичьего погоста. Оно было основано в 1962 году, правда, тогда здесь хоронили преимущественно видных членов компартии и Героев Советского Союза. С тех пор здесь хоронят граждан с особыми заслугами перед Отечеством. 

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Согласно официальным данным Московской городской ритуально службы, минимальная стоимость захоронения здесь зависит от престижности участка и колеблется от 387 870  до 1 163 610 рублей. Бесплатно же два квадратных метра можно получить, если "умерший имел заслуги перед государством или Москвой (награды, звания, регалии)". Поскольку у Осина ничего не было, то за землю пришлось платить. Хотя дешевле было бы кремировать тело – место для урны в колумбарии стоит всего 60 тыс рублей.

Место для захоронения Евгения Осина подбирал продюсер Андрей Разин. Он пояснил, что участок он купил через аукцион и находится он рядом с местом захоронения его сына, так что сможет присматривать и за могилой Осина.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

"Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил. Хотя и пахал на эту страну, работал, как вол в свое время. А его обманули. Ни звания, ничего не дали. Хотя во время предвыборной компании Ельцина, он являлся чуть ли не лицом этой кампании. Я ему еще тогда, в 1996-м году говорил: "Женя, проси звание, денег оно не принесет, но хотя бы бесплатное место на кладбище себе обеспечишь". И что вышло? Ни звания, ни места", – пояснил журналистам Разин.

 

 

Когда траурная процессия шествовала по Троекуровскому погосту, многие поклонники обнаружили могилы актера Владислава Галкина и журналиста Игоря Корнелюка. "Они тоже тут похоронены?" – удивлялись люди. Жизнь Галкина трагически оборвалась в 2010 году при странных обстоятельствах. По предположениям медиков мертвый актер несколько суток пролежал дома, хотя причина смерти точно не установлена.  А корреспондент ВГТРК, репортер программы "Вести" Игорь Корнелюк погиб 17 июня 2014 года в результате минометного обстрела во время съемок вооруженного конфликта на востоке Украины.

Автор: Иван Губкин20 ноября 2018, 16:36
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