Живот 49-летней Валерии поразил россиян
Валерия регулярно демонстрирует свое стройное тело, нежась под жарким солнцем на отдыхе. И каждый раз подобного рода снимки собирают большое количество лайков и тысячи восторженных комментариев.
Люди не понимают, как такое возможно – в 49 лет выглядеть столь молодо. Валерия, родившая – на минуточку – троих детей, может похвастаться идеальной фигурой, которая с годами не портится. Некоторые отметили, что тело артистки выглядит даже лучше, чем год назад, когда она устроила фотосессию в бикини.
Люди пришли в исступление, увидев идеальный, плоский живот звезды и ровные, длинные ноги. "Обалдеть!) вот это фигура! Любая молодая девушка позавидует👍 вы молодец!)", "Я и в 22 года так не выгляжу! Вы просто потрясающая!", "Мне 17, а жир сгонять и сгонять((((", "Что кожа молодая, что фигурка. Молодец", "Восхитительная у Вас фигура", – не устают хвалить любимицу подписчики.
enter; width:100%;">
Сама исполнительница в интервью не раз говорила, что секрет ее молодости и стройности – чудодейственная йога и правильное питание. Третий (крайне важный) пункт – любовь. Говорят, в отношениях Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина царит полная гармония, а потому у неувядающей певицы блестят глаза и душа поет.
Сейчас супруги с детьми отдыхают во Франции и доводят загар до идеального тона. "Какие же краски кругом – восторг! Как же нам хорошо!" – поделилась позитивом с подписчиками артистка.
Дочку певца обвинили в подкупе за слишком высокие баллы
Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова прокомментировала состояние больного раком артиста
Композитор лишился покоя из-за наследницы
Машина, в которой ехала артистка, загорелась