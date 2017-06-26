Живот 49-летней Валерии поразил россиян

Журналисты и пользователи Сети взахлеб обсуждают потрясающую фигуру популярной певицы Валерии. Артистка снялась в бикини, оголив живот. Теперь ей завидуют даже 20-летние девушки.

Валерия регулярно демонстрирует свое стройное тело, нежась под жарким солнцем на отдыхе. И каждый раз подобного рода снимки собирают большое количество лайков и тысячи восторженных комментариев.

Люди не понимают, как такое возможно – в 49 лет выглядеть столь молодо. Валерия, родившая – на минуточку – троих детей, может похвастаться идеальной фигурой, которая с годами не портится. Некоторые отметили, что тело артистки выглядит даже лучше, чем год назад, когда она устроила фотосессию в бикини.

Люди пришли в исступление, увидев идеальный, плоский живот звезды и ровные, длинные ноги. "Обалдеть!) вот это фигура! Любая молодая девушка позавидует👍 вы молодец!)", "Я и в 22 года так не выгляжу! Вы просто потрясающая!", "Мне 17, а жир сгонять и сгонять((((", "Что кожа молодая, что фигурка. Молодец", "Восхитительная у Вас фигура", – не устают хвалить любимицу подписчики.

enter; width:100%;"> Публикация от VALERIYA (@valeriya) Июн 26 2017 в 3:14 PDT

Сама исполнительница в интервью не раз говорила, что секрет ее молодости и стройности – чудодейственная йога и правильное питание. Третий (крайне важный) пункт – любовь. Говорят, в отношениях Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина царит полная гармония, а потому у неувядающей певицы блестят глаза и душа поет.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Июн 23 2017 в 10:32 PDT

Сейчас супруги с детьми отдыхают во Франции и доводят загар до идеального тона. "Какие же краски кругом – восторг! Как же нам хорошо!" – поделилась позитивом с подписчиками артистка.