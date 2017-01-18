48-летняя Валерия в бикини произвела фурор

Пользователи Сети взбудоражены фотографиями 48-летней певицы Валерии в бикини. Соблазнительное тело исполнительницы мало кого оставило равнодушным.

Артистка отдыхает в Дубае с мужем и детьми. Накануне возвращения в Москву красивое и счастливое семейство отправилось на пляж. Валерия поделилась в Instagram фото, на котором запечатлено, как она загорает в компании сына Артемия.

Снимок моментально облетел множество светских изданий, ведь фигура у певицы на редкость хороша. Длинноногая мать троих детей выглядит моложаво и подтянуто. Регулярные занятия в спортзале в случае Валерии были не впустую. За считанные минуты памятный кадр собрал сотни тысяч лайков.

Поклонники буквально засыпали сердечками и комплиментами свою любимицу. "Фигура-отпад", "Стройняшка!👍🏻", "Так и не скажешь, что мамочка и сынок🌷", "Как-будто не с сыном а с бойфрендом))", "Валерия, вы прекрасны💐💐💐", "Ну и у вас фигура, просто идеальная 😘", "Шикарно выглядите!👍👍👍", "ну,красотка... девочка со взрослыми детьми", "Валерия, вы превосходны. Как будто девушка 18 лет....." – восторгаются комментаторы.

Фото опубликовано VALERIYA (@valeriya) Янв 18 2017 в 2:11 PST

Для многих стройная артистка является ролевой моделью и стимулом для подвигов в тренажерных залах. "Валерия, просто не могу не написать какая вы красотка, просто пример для подражания, такая редкость сочетания красоты, ума и таланта...вы супер!😘💐", "В основном всем, конечно, бросилась в глаза фигурка отпадная 😀😀 произвели фурор 👍🏻мотивация 👌", "Вот она, идеальная фигура👍👍👍, и это при том, что у девушки трое детей!!! Так что, толстухи, хватит ныть, все в спорт, роды – не оправдание вашего жира!" – выступают за пользу физических нагрузок и здорового образа жизни пользователи Сети.

Ранее Валерия рассказала, как добиться идеальной, точеной фигуры. Надо регулярно упражняться. "Каждый день ходим в спортзал всей семьей – и заниматься веселей, и есть кому сфотографировать, если что", – отметила энергичная исполнительница.

Фото опубликовано VALERIYA (@valeriya) Янв 9 2017 в 5:15 PST

К слову, в недавнем интервью Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга перестали есть по вечерам. Отказ от ужинов продюсер объяснил обоюдным решением вести здоровый образ жизни. У Иосифа, Валерии и их детей есть личный повар из Молдавии, который отвечает за приготовление здоровой и полезной еды. Правда, у певицы индивидуальный рацион.

Вес взят .) #2017 #дубай Фото опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 5 2017 в 3:25 PST

"Поскольку Валерия очень внимательно относится к своему питанию, Анжела готовит в основном для детей и меня. Валерия за здоровый образ жизни: считает калории и внимательно следит за тем, что готовит помощница. Завтрак у нас традиционный: кашка, омлет или творожники. На обед – лосось на пару или на гриле, рис карри, курочка, котлетки, – перечислил продюсер. – От ужина мы с Валерией отказываемся, чтобы поддерживать форму. Вечером едят только дети".

