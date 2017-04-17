Шульгина интимно поздравила Валерию

Сегодня, 17 апреля, отмечает день рождения певица Валерия. Очень личное поздравление публично написала ей дочь Анна Шульгина.

Певица Валерия сегодня справляет 49-летие. Одним из первых поздравила популярную исполнительницу ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию Валерии и оставил к ней такую поздравительную подпись: "Я горд и счастлив,что судьба дает мне возможность быть рядом с этой удивительной женщиной. Пятнадцатый День рождения мы празднуем вместе, а главное, что чувства любви сохранили прежнюю остроту. Я желаю @valeriya оставаться счастливой, любимой не только своей семьей, но и миллионной армией преданных поклонников".

Не осталась в стороне от события и дочь Валерии, певица Анна Шульгина. Девушка выложила в своем аккаунте в той же социальной сети старую фотографию, на которой запечатлены мать и дочь, и сделала довольно личную подпись к ней. "Мамуля @valeriya ! С Днем Рождения! Прости, если где-то тебя обидела, характер дерьмовенький не в тебя, конечно, зато перфекционизм, самоедство (в хорошем смысле слова) и доброе сердце – твоя заслуга!" – начала свою речь Шульгина.

Далее Анна заявила, что Валерия настолько добрая, "что даже слишком". "Спасибо за то, что позволяешь нам, твоим детям, самим найти себя, за то, что никогда не гнула свою линию, а всегда учитывала наши стремления. Мне повезло, что Бог меня послал именно к тебе! Спасибо за то, что я прошла уже такую школу жизни (ты понимаешь о чем я) 🙏🏼 Ты и твои поступки сделали меня такой, какой я есть сейчас. Надеюсь, что твоя единственная дочь оправдывает твои надежды 🐣" – завершила свою поздравительную речь Шульгина.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Апр 17 2017 в 12:00 PDT

К записи Анны подписчики немедленно сделали соответствующие записи. " ура! С Днем Рождения, @valeriya ❤️❤️❤️", "до слез 👍", "Вы счастливая женщина!!! 💗💗💗 Поздравляю Вас!!! 🌹🌺🌸🍀🌹🌺🌸🍀", "Для меня Валерия всегда пример, заботливая мама, успешная женщина, она даже внешне такая куколка, просто чудо,здоровья ей крепкого!!!!", "Анечка, так трогательно! Вы потрясающая дочь, чуткая, заботливая, нежная❤" – написали комментаторы.