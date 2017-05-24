Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье

Ирина Шейк стала матерью всего лишь два месяца назад

Каннский фестиваль в самом разгаре. По красной ковровой дорожке регулярно прохаживаются самые прекрасные женщины планеты, начиная с моделей и заканчивая актрисами и общественными деятелями. Более того, получить свою минуту славы пытаются даже новоиспеченные мамочки. К примеру, родившая первенца всего пару месяцев назад Ирина Шейк не смогла пропустить мероприятие.

Для выхода в свет российская модель выбрала эффектное желтое платье в пол от известного дизайнера Донателлы Версаче. Изюминкой наряда стали глубокое декольте и внушительный разрез сбоку. Дополнительно внимание оттягивали на себя небольшой шлейф и блестки, рассыпанные по наряду. Ирина дополнила образ распущенными волосами и перстнем с большим желтым камнем (на фоне которого даже якобы помолвочное кольцо с изумрудом терялось).

Наряд настолько плотно сидел на Шейк, что любой желающий смог во всех подробностях оценить аппетитные пропорции. Ирина вернулась в форму за рекордно короткое время, отчего фанаты модели пришли в неописуемый восторг. "Какая красавица.. глаза не отвести!", "С возвращением, Ириночка! Мы ООООЧЕНЬ скучали! 😇😍", "Красавица", "Ирочка, ваше платье прямо сшибает с ног! Вы совершенно шикарная женщина. Секс так и прет!!!", "Самая красивая женщина на Земле!", "Вот это грудь!", "великолепна", "Королева", – выразили свое мнение пользователи Сети.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Май 23 2017 в 5:57 PDT

Отметим, что Ирина появилась на красной дорожке не только по собственному желанию, но и в качестве посла известного косметического бренда. К слову, в том же статусе в Каннах продефилировала российская актриса Светлана Ходченкова. Однако ее наряд вызвал множество нареканий.

Платье актрисы раскритиковали в пух и прах: дескать, оно выглядит дешево на фоне нарядов других знаменитостей, воланы утяжелили образ, да и вообще актриса Моника Беллуччи появилась на той же красной дорожке в похожем наряде (что считается катастрофой на мероприятиях такого уровня).