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Шоу-бизнес

Ирина Шейк появилась на публике после родов

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Папарацци приметили Ирину Шейк на улице после рождения первенца. Репортеры выяснили, что известная российская модель подарила своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу дочь.
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31-летняя модель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер на днях стали родителями. Несмотря на то, что их многочисленные поклонники ликуют, сами влюбленные никак не комментируют радостную новость. Более того, репортеры не знали даже пола новорожденного. Впрочем, теперь все изменилось. Пока Ирина и Брэдли продолжают упорно молчать, журналисты издания E! Online выяснили, что модель подарила актеру дочь. Даже называется конкретное имя – Леа де Сейн Шейк Купер.

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Дальше – больше. Ушлые папарацци приметили родившую Шейк на Venice Beach (Калифорния). Российская модель была облачена в свободный черный свитер, который скрывал изгибы фигуры (однако животик все еще просматривался сквозь ткань), а завершали образ небрежный пучок и большие солнцезащитные очки. Ирина покупала мороженое в кондитерской.

Репортеры умудрились разговорить людей из близкого окружения Брэдли и Ирины. Те сообщили, что новоиспеченные родители совершенно счастливы и взволнованы появлением в их жизни малышки. Кстати, по словам друзей. Купер и Шейк не намерены останавливаться на одном ребенке.

Напомним, Ирина и Брэдли стали родителями, как утверждают западные СМИ, еще пару недель назад. Однако лишь на днях журналисты узнали об этом. Причем работники прессы, а впоследствии и поклонники, терялись в догадках, кто именно родился у пары.

Как писали ранее Dni.ru, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret в конце 2016 года. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2017, 08:31
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Беременная Шейк и топ-модели Victoria's Secret обнажили прелести

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