Ирина Шейк в бикини лишила поклонников дара речи
Благодаря своим выдающимся внешним данным Ирина Шейк держит поклонников в перманентном состоянии восторга. За каждую новую фотографию модель получает огромное количество комплиментов. Однако последний снимок вызвал такую бурю эмоции, что у большинство подписчиков просто не нашлось слов, чтобы описать свои эмоции.
Модель предстала перед зрителями в крошечном бикини желтого цвета. Изюминку снимку добавила водная рябь. Значительная часть комментариев подписчиков Ирины Шейк оказалась занята смайликами, выражающими восхищение и прочие эмоции, а также восклицания вроде "вау", "ого" и "круто". Подобрать слова, по всей видимости, люди оказались просто не в силах.
Отметим, в начале марта Ирина Шейк стала матерью – у нее родилась дочь Леа де Сейн Шейк Купер. Даже самые суровые критики, глядя на фотографии модели, были вынуждены признать, что она чрезвычайно быстро после родов привела свое тело в форму.
Хотя папарацци удалось подловить модель в не самом выгодном ракурсе. Ирину Шейк в свободном наряде, скрывающем особенности фигуры, почти сразу после родов подловили в Лос-Анджелесе.
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