Голая Ходченкова насмешила известного актера в постели

Российский актер Антон Филипенко проснулся знаменитым на всю страну после исполнения роли Стаса в клипе группы "Ленинград" на песню "Экстаз". Он рассказал о том, как проходили съемки самых пикантных сцен ролика.

По сюжету клипа главные герои предаются безрассудной любви в самых разных местах. И у завороженных столь откровенными кадрами зрителей естественно возник вопрос – как же это снималось. Завесу тайны решил приоткрыть непосредственный участник событий актер Антон Филипенко.

"Во время съемок все наши интимные места были заклеены специальными лентами", – одной фразой разрушил все самые смелые фантазии зрителей "Экстаза" актер. "Но, правда, они постоянно отклеивались, поэтому рассмотреть можно было все: как мне, так и ей. Но, я вас разочарую, вместо сексуального возбуждения это вызывало смех. У Светы очень хорошее чувство юмора, надо отметить!", – добавил он.

Следующим ударом для любителей смотреть за развитием личных отношений актеров, встретившихся на съемочной площадке, стало признание Антона Филипенко в том, что у него уже есть девушка. "Кстати, она тоже актриса, зовут ее Галина Сумина", – цитирует его "Собеседник".

Впрочем, даже если бы он был свободен, вряд ли бы съемки клипа стали для них со Светланой Ходченковой поводом для начала отношений. И дело тут не в том, что совместное нахождение в постели вызывало у них смех. "Дело в том, что я блондинок не люблю. Не в моем они вкусе! Мне больше нравятся темноволосые девушки, итальянская красота, что ли, чтобы немного был дьявольский взгляд", – признался Антон Филипенко.

Съемки клипа, по его собственному признанию, не сильно изменили жизнь артиста. В метро и на улице его не узнают, хотя в социальных сетях вовсю кипит активность. "Люди стали активно подписываться – каждый день добавляется по сто – двести новых человек. Несколько девочек написали: "Переспи со мной!" Я к этому отношусь спокойно", – признался он.