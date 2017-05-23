Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 23 мая
Лента новостей
13:02
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
12:44
Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери
12:33
Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди
12:22
Центр Москвы перекроют из-за велопарада
12:16
В Севастополе покажут фильмы о войне
12:13
Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
12:08
В Москве пассажиров автобуса эвакуировали из-за змеи
11:48
Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет
11:37
Замужняя Водянова соблазнила французского бизнесмена
11:30
Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть
11:29
У Павла Воли будет третий ребенок
11:23
У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч
11:18
Кто больше всего зарабатывает в России
11:13
За день мощам Николая Чудотворца поклонились 18 тысяч верующих
11:06
Собчак показала живот после информации о беременности
10:58
Названо имя нового начальника московского метро
10:51
Разрушителей семей обяжут платить алименты и лишат детей
10:43
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
10:39
"МегаФон" предложил клиентам компенсацию за сбой
10:36
Агутин долго скрывал интересное положение Варум
10:27
Работавшему в Пентагоне русскому шпиону грозит 35 лет тюрьмы
10:21
В Лондоне эвакуируют вокзал
10:20
На оставшуюся одной Лолиту навалились новые проблемы
10:17
Притягивающий взгляды. Тест-драйв LEXUS NX 200 AWD
10:04
В московском метро в утренний час пик встали поезда
09:55
Грабитель напал на москвича ради пакета с едой
09:51
Мужчина умер через 48 часов после свадьбы
09:48
Любительское видео запечатлело настоящий НЛО
09:43
Елена Корикова изменила внешность
09:33
Ученые на практике доказали возможность размножения в космосе
09:25
Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети
09:16
44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка
09:16
На Москву надвигается гроза
09:07
Юлия Самойлова о серьезных проблемах со здоровьем
09:00
Ученые нашли гены интеллекта
08:51
Раскрыт новый способ воровства с кредиток
08:48
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
08:37
Стивен Сигал переезжает на Дальний Восток
08:32
Семья Шурыгиной осталась без денег и работы
08:14
Вашингтон объявил об отмене халявы для Порошенко
08:10
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
07:10
Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье
23:17
Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка
22:32
Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"
22:29
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
22:05
Разведчик Израиля разбился у границы Ливана
21:57
Избитый в Мексике россиянин вышел из комы
21:46
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
21:33
Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
21:32
Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа (видео)
21:22
Киев испугался вводить визы с Россией
21:15
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
21:12
Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы
21:01
На Южном Урале из воды вытащили гигантского мутанта
20:52
Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд
20:49
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
20:44
"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей
20:23
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
20:15
Собянин обречен на успех
20:04
Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа
20:01
Известный гонщик умер после травмы головы
19:25
Москвичам пообещали "розовое лето"
19:21
Иудеи отметили День Победы по еврейскому календарю
19:07
В Стамбуле установили мемориальную доску послу Карлову
18:47
Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле (видео)
18:36
Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой
18:33
Какой должна быть молодежная политика
18:33
В детском саду воспитательница сломала ребенку ключицу
18:29
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
18:12
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю
18:11
Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов
17:56
Мужчины сокращают число образованных девушек
17:54
В Махачкале прохожие отбили ребенка у стаи собак
17:46
Трое школьников устроили погром на кладбище
17:37
Кожевникову пристыдили за связь с заграницей
17:37
Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву
17:35
Украинцы для Польши хуже арабских мигрантов
17:29
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
17:23
В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами
17:10
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
17:02
Куклачев попал в черный список Украины
16:57
Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей
16:46
Розу Сябитову подозревают в брачных аферах
16:37
Блогер Саша Спилберг назвала своего коллегу идиотом
16:36
Украина готова "отморозить уши" назло Путину
16:32
Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии
16:27
Сын изувечил себя после травли Джигурды
16:26
Группа альпинистов погибла на Эвересте
16:18
Умер известный российский комментатор
16:17
Россияне массово выезжают в Японию
16:14
Маша Малиновская потеряла свою красоту
16:11
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
16:11
В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"
16:03
Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи
16:01
В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения (фото)
15:46
Отец Медведевой умер от рака
15:31
У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
15:28
"ЕР" подвела итоги дебатов в рамках праймериз
15:25
Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Москвичам пообещали "розовое лето"
Когда грянет новый Майдан на Украине
Культура

Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду

Андрей Мерзликин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Пятигорске закончились съемки многосерийного фильма "Хождение по мукам". Экранизация одноименной эпопеи Алексея Толстого обещает стать одной из самых громких премьер этого года.
прочитано 291 раз

В роли сестер Булавиных выступили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. В телепроекте приняли участие и такие звезды как Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин. Последнему досталась роль отъявленного мошенника и афериста Жадова.

ПО ТЕМЕ

Андрей Мерзликин попал в больницу

Андрей Мерзликин в четвертый раз стал отцом

Съемки сериала стартовали еще в 2016 году в Санкт-Петербурге, а позднее продолжились в Москве. Как рассказал корреспондентам издания РИА Новости Андрей Мерзликин, самый запоминающийся этап работы прошел на Северном Кавказе. Ранее артист вызвал немалый ажиотаж среди своих поклонников, опубликовав шокирующее видео того, как они со Светланой Ходченковой погружаются в ледяную воду.

Публикация от Мерзликин Андрей �� (@merzlikinandrey)

"Теперь я уже могу развеять этот миф, который специально поддерживал, особенно для моих подписчиков в "Инстаграме". Мы снимали сцену, где наши герои выходят из ледяной воды. Конечно же, под одеждой у меня и Светланы были гидрокостюмы, и нам так и так надо было лезть в воду. Но мы же артисты!" – рассказал Мерзликин журналистам.

Светлане Ходченковой досталась роль Лизы Расторгуевой. По сюжету, они с Аркадием Жадовым представляют довольно "лихую парочку", склонную к авантюрам, обману и риску.

 "У меня такое ощущение, что наши герои специально забираются повыше, чтобы потом спрыгнуть оттуда и бежать, плыть, тонуть", – признался Андрей.

Кадр из сериала "Хождение по мукам"

Андрей считает, что новая экранизация романа Толстого будет более интересна молодому поколению. "Старшее поколение, к которому отношу себя и я, выросшее на двух великолепных экранизациях, прекрасно знает "Хождение по мукам", – пояснил он.

Автор: Андрей Петрунян23 мая 2017, 11:49

комментарии

Политика

Киев испугался вводить визы с Россией
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
Как советники "слили" брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Бедность довела Утяшеву до крайности
Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон
Замужняя Водянова соблазнила французского бизнесмена
Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть

Проишествия

Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)

Lifestyle

Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
Шоу-бизнес

Сын изувечил себя после травли Джигурды

Актер рассказал о драме, которая разыгралась из-за лжи и клеветы со стороны журналистов
Шоу-бизнес

Агутин долго скрывал интересное положение Варум

Даже родители артистов были не в курсе грядущего прибавления в семействе
Шоу-бизнес

44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка

В семье прославленной фигуристки прибавление
Шоу-бизнес

Елена Корикова изменила внешность

Звезда сериала "Бедная Настя" восхитила фанатов

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

71-летняя певица показала свои прелести на премии
Бузова и Нюша оголились в парке
В Москве состоялся Венский бал
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru