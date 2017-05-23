Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду

В Пятигорске закончились съемки многосерийного фильма "Хождение по мукам". Экранизация одноименной эпопеи Алексея Толстого обещает стать одной из самых громких премьер этого года.

В роли сестер Булавиных выступили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. В телепроекте приняли участие и такие звезды как Павел Трубинер, Светлана Ходченкова, Андрей Мерзликин. Последнему досталась роль отъявленного мошенника и афериста Жадова.

Съемки сериала стартовали еще в 2016 году в Санкт-Петербурге, а позднее продолжились в Москве. Как рассказал корреспондентам издания РИА Новости Андрей Мерзликин, самый запоминающийся этап работы прошел на Северном Кавказе. Ранее артист вызвал немалый ажиотаж среди своих поклонников, опубликовав шокирующее видео того, как они со Светланой Ходченковой погружаются в ледяную воду.

Публикация от Мерзликин Андрей �� (@merzlikinandrey) Мар 15 2017 в 6:02 PDT

"Теперь я уже могу развеять этот миф, который специально поддерживал, особенно для моих подписчиков в "Инстаграме". Мы снимали сцену, где наши герои выходят из ледяной воды. Конечно же, под одеждой у меня и Светланы были гидрокостюмы, и нам так и так надо было лезть в воду. Но мы же артисты!" – рассказал Мерзликин журналистам.

Светлане Ходченковой досталась роль Лизы Расторгуевой. По сюжету, они с Аркадием Жадовым представляют довольно "лихую парочку", склонную к авантюрам, обману и риску.

"У меня такое ощущение, что наши герои специально забираются повыше, чтобы потом спрыгнуть оттуда и бежать, плыть, тонуть", – признался Андрей.

Андрей считает, что новая экранизация романа Толстого будет более интересна молодому поколению. "Старшее поколение, к которому отношу себя и я, выросшее на двух великолепных экранизациях, прекрасно знает "Хождение по мукам", – пояснил он.