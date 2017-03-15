Отец довел Шульгину до припадка

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина пришла на шоу Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Девушка рассказала о том, как нервно реагировала на родного отца.

Анна Шульгина поговорила с Юлией Меньшовой о непростом периоде в своей жизни. Девушка вспомнила момент, когда ее мать, певица Валерия разводилась с продюсером Александром Шульгиным, отцом Анны. "Дома царила грустная и нервная атмосфера. Я его очень дико боялась. Один раз, когда был бракоразводный процесс, он позвонил поздравить меня с днем рождения. Мне исполнялось восемь или девять лет. Помню, что у нас был праздничный обед, и тут звонок. Мама говорит: "Подойди, тебя хотят поздравить". Беру трубку и слышу этот голос, после чего у меня случается припадок. Это была какая-то эпилепсия… Прекрасно помню, как швырнула трубку. Потом я в конвульсиях билась в кровати. Что со мной произошло, не понимаю", – рассказала Шульгина.

По словам Анны, у нее было несколько припадков, едва она слышала голос отца и даже когда встретила мужчину, похожего на него. Постепенно Шульгина сумела справиться с собой и теперь воспринимает Александра как чужого человека. Иногда они сталкиваются на светских мероприятиях, однако не общаются.

"Так получается, что мы стали случайными прохожими. В свое время человек уже все показал. Он даже не подходит и не спрашивает, как дела. Может посмотреть и уйти… Когда я в первый раз его увидела после развода, у меня екнуло сердце. Я просто не поняла, что сейчас будет… Но ничего не произошло. Я сделала свои выводы и отпустила эту ситуацию", – призналась Шульгина.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Фев 6 2017 в 12:02 PST

Ранее в гостях у Юлии Меньшовой была и сама певица Валерия. В беседе с ведущей она призналась, что будучи замужем за Александром Шульгиным и терпя его непростой характер и рукоприкладство, считала, что сама во всем виновата. "Это же был мой выбор. Мне же никто его не навязывал. Я не могла этого человека изменить. Да, он такой. Но я же сама его выбрала", – объяснила певица. Лишь со временем Валерия поняла, что лишь одних ее попыток построить крепкую семью, о которой мечтала, недостаточно.