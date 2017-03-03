Пригожин: Валерии мстят за меня

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что они вместе с певицей Валерией попали в неприятную ситуацию. По словам супруга артистки, ее песни не попадают в эфир "Русского радио".

"Когда вы в последний раз слышали песни Валерии в эфире "Русского радио"? Ее новые, прекрасные песни просто не берут. Видимо, тому причина – мои разногласия с Володей Киселевым (продюсером, владельцем "Русской медиагруппы". – Прим. ред.), – рассказал Пригожин корреспонденту Dni.Ru. – Я знаю, что там новая команда, получается, Валерии просто мстят за меня".

По мнению продюсера, это несправедливая ситуация. "Программные директора порой выступают инквизиторами, которые определяют место артиста", – добавил он.

Иосиф Игоревич уже высказывался на тему того, что артисты должны быть выше различных конфликтов, в том числе и политических. В частности, Пригожин выражал недоумение, почему украинские исполнители не выступают в Крыму. "Там что, не люди? – возмущался он. – До недавнего времени мы были детьми одного народа. Мы с Валерией побывали в Крыму – там такие люди искренние! Я считаю, что украинские артисты просто боятся собственной власти, но при этом не боятся зарабатывать деньги в спокойной для них России".

Продюсер утверждает, что в этом году Россия должна пропустить "Евровидение" и даже не транслировать конкурс. "В этот день можно показать какой-нибудь наш шедевральный фильм или сделать телемост между российскими и украинскими артистами", – подал идею Пригожин.