Пригожин: У Лепса были убытки и долги

Иосиф Пригожин прокомментировал решение Григория Лепса объединить бизнес с Эмином Агаларовым. По словам продюсера, у исполнителя хита "Рюмка водки на столе" были убытки и долги.

По мнению Иосифа Пригожина, Григорий Лепс решил избавиться от посреднических услуг, без которых можно существовать в музыкальном бизнесе. При этом Эмин Агаларов, как заявил продюсер, "Успешный бизнесмен", у которого "великолепная команда", и решение Лепса "синхронизироваться с ней" – "удачный вариант".

"Григорий – все-таки артист, а не бизнесмен. На каком-то этапе он доверил свои дела определенным людям, но прошло время, он увидел результат и решил, что для него интересней будет другой вариант – работа с другими людьми. Это нормально. Насколько я слышал, Лепс очень много инвестировал в молодых артистов, которых пытался раскрутить – а прибыли не было, были убытки и долги. Вот и причина таких кардинальных перемен", – цитирует Пригожина Life.ru.

Убытки Лепса возникли из-за его вложений в молодых артистов, которых он курировал. "Вы знаете, сколько стоит сейчас поднять одного артиста? Миллион долларов. Вот мне все задают вопрос – почему я забросил свой продюсерский центр? Это накладная и слишком расходная история", – заявил Иосиф.

Пригожин объяснил, что доходы можно получить только с концертной деятельности артистов, потому что "носители музыки" не продаются из-за развития Интернета. "Артистами нужно заниматься, тратить огромные деньги и силы на их продвижение. Вот Лепс попробовал и понял, что это такое. Видимо, он хотел помочь молодым талантам. Но он не понял одной вещи – ты можешь взять только такой вес, который в состоянии тащить. Думаю, решение Лепса сейчас правильное", – поддержал Лепса Пригожин.