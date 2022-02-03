"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова

Приятель проговорился о сексуальных подвигах звезды советского экрана.

В Сети активно обсуждают эпопею с якобы внебрачными детьми звезды сериала "Гардемарины, вперед!" и фильма "Формула любви" Александра Абдулова. 34-летний уроженец Казахстана Александр Коваль и 47-летний Сергей Шиподько из Санкт-Петербурга считают себя незаконнорожденными отпрысками звезды советского экрана.

Предполагаемые сыновья актера готовы пройти ДНК-экспертизу на установление родства. Недавно Александр и Сергей посетили студию шоу "Пусть говорят" на Перовом канале. В рамках программы были озвучены результаты генетического теста. Эксперты установили, что Коваль и Шиподько – не братья, следовательно, кто-то из них точно не сын Абдулова. Также не исключено, что они оба не имеют никакого отношения к знаменитости.

Происходящее прокомментировал друг Александра Абдулова, Александр Мягченков. По словам Мягченкова, наличие незаконнорожденных детей у Абдулова исключать нельзя. У звезды фильма "Формула любви" всегда было много женщин, дескать, Абдулову была свойственна влюбчивость.

"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался, а так у него всегда была масса поклонниц и до нее, и после", – раскрыл интимную тайну Александра Абдулова приятель.

Мягченков добавил, что Абдулов не гнушался случайными связями. Александр отметил, что артисты – люди особые, они мыслят другими категориями.

В то, что Коваль может быть сыном Абдулова, Мягченков не верит. История с фотографией в кармане пиджака, говорит он, напоминает мистификацию. Предположительно к надувательству причастна бывшая любовница звезды "Формулы любви" Виктория Ланская. Мягченков подозревает, что Коваль как-то связан с Ланской. Зачем Виктории понадобилось ввязываться в этот скандал – Мягченков пока не понял. Коваль же – начинающий актер, возможно, ему просто нужен пиар.