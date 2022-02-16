"Я ушла рожать": почему Хмельницкая поставила карьеру на паузу

Алена Хмельницкая попала в труппу театра "Ленком" еще на втором курсе Школы-студии МХАТ. Четыре года красавица-артистка играла в постановке "Юнона и Авось". В 1994 году Хмельницкой пришлось оставить актерство. В свежем интервью Алена объяснила, почему поставила карьеру на паузу и прекратила сотрудничество с "Ленкомом".
"Я ушла рожать и не вернулась", – поведала Хмельницкая.
В 1994 году актриса родила дочь Александру режиссеру Тиграну Кеосаяну. Когда девочке исполнился год, Алена захотела вернуться в профессию, но у нее ничего не вышло. По словам Хмельницкой, кино в те годы практически не снимали, в театре тоже не было никаких перспектив.
Оставшись не у дел знаменитость решила открыть бутик. Владелицей модного магазина Хмельницкая была три с половиной года. За это время Алена многое узнала и многому научилась. Звезда избавилась от иллюзий о том, что собственный бизнес – это приятно и легко. Хмельницкая не скрывает, что первое время романтизировала предпринимательство.
Сегодня Алена Хмельницкая вновь активно снимается. В минувшем декабре, например, на Netflix вышел сериал "С холода", в котором актриса перевоплотилась в одного из центральных персонажей.