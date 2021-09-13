Что стало с загремевшей в психушку звездой российских сериалов Алексеевым

Артем Алексеев больше недели провел под наблюдением медиков.



В начале сентября звезда отечественных сериалов Артем Алексеев был экстренно госпитализирован. У 37-летнего актера случился острый психоз. Потерявший контроль над своими действиями, мыслями и эмоциями Артем среди ночи водил маленькую дочь Василису по улицам.

Первое время медики полагали, что психика Алексеева расстроилась из-за употребления запрещенных веществ. Однако позднее выяснилось, что знаменитость наркотики не употребляла.

Актер больше недели провел в психиатрическом стационаре. Недавно его выписали домой. Артем Алексеев уже вышел на связь с поклонниками в личном инстаграм-аккаунте и рассказал о своем самочувствии.

По словам артиста, сейчас его состояние стабилизировано. У Артема был нервный срыв, приступ удалось купировать. Алексеев подчеркнул, что следов наркотиков в его теле не нашли. Актер продемонстрировал справку, которая подтверждает, что он чист от запрещенных препаратов. Знаменитость поблагодарила друзей и поклонников, которые искренне за него переживали и интересовались его самочувствием.

Напомним, приступ у Артема Алексеева случился на фоне проблем в семье – с маленькой дочкой звезды произошел несчастный случай. Девочке сделали сложную операцию, которая дала положительный результат.