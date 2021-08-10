Дочери звезд отечественных сериалов потребовалась сложная операция

Наследница знаменитостей перенесла хирургическое вмешательство.

Более недели назад дочь звезд отечественных сериалов Галины Безрук и Артема Алексеева оказалась в больнице. У четырехлетней Василисы возникли серьезные проблемы со здоровьем.

В личном микроблоге Артем Алексеев сообщил тогда, что его ребенку требуется серьезная операция. Знаменитость попросила подписчиков молиться за выздоровление малышки.

Накануне маленькой Василисе сделали операцию. По словам Артема, все самое страшное осталось позади. Крошка находится под наблюдением медиков и восстанавливает силы.

Алексеев признался, что за минувшие восемь дней "наломал немало дров". Актер не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что в ближайшее время "разгребет" появившиеся проблемы. Артем признался, что добивался результата, не думая о последствиях. Также знаменитость поблагодарила неравнодушных людей, которые не скупились на слова поддержки и молились за ребенка.

Мама девочки, звезда сериала "Склифосовский" Галина Безрук, подтвердила удачный исход хирургического вмешательства. Актриса рассказала, что Василиса весела и ни на что не жалуется.

По словам Безрук, основной удар принял на себя ее супруг. Все это время рядом с девочкой в больнице находился ее папа. Галина была вынуждена уехать в Киев на съемки.

Звезды отечественных теленовелл не рассказывают подробности случившегося с их ребенком. Галина лишь намекнула, что девочка была госпитализирована из-за несчастного случая.