Свалившаяся с инфарктом звезда сериала "Лучше звоните Солу" вышла на связь

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" вышла на связь с фанатами. 58-летний Боб Оденкерк сообщил, что чувствует себя хорошо.
Знаменитость опубликовала пост в личном твиттер-аккаунте. Оденкерк признался, что после госпитализации получил массу слов поддержки. Количество подбадривающих сообщений приятно удивило Боба. Актер благодарен всем неравнодушным к своей судьбе.
Как писали "Дни.ру", в конце июля у звезды произошел сердечный приступ. Знаменитость почувствовала недомогание во время съемок. На глазах у группы Боб внезапно опустился на землю.
Первую помощь знаменитости оказывали коллеги. Коллектив площадки многое сделал, чтобы сохранить жизнь Оденкерку. Затем Боба доставили в больницу, где он попал в заботливые руки медиков.
Боб Оденкерк сейчас восстанавливается. Знаменитость проявляет активность в соцсетях и, судя по всему, находится в отличном расположении духа.
Добавим, Боб Оденкерк свалился с инфарктом на площадке картины "Лучше звоните Солу". Сейчас снимается шестая часть сериала. Работа над лентой ведется в Нью-Мексико.
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