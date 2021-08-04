Прилучный заставил Муцениеце отказаться от суррогатного материнства

Звезда сериалов "В клетке" и "Крюк" Агата Муцениеце призналась, что в ранние годы не испытывала любви к детям. В 19 лет актриса четко знала, что в будущем у нее будет только один ребенок. Родителем знаменитость планировала стать ближе к 40. Кроме того, Агата не собиралась рожать сама – планировала воспользоваться услугами суррогатной матери.
Все изменилось, когда Агата Муцениеце встретила актера Павла Прилучного. Любовь к мужу заставила актрису отказаться от своих планов. Через пару лет после свадьбы у пары появился сын Тимофей, а позднее дочь Мия.
Муцениеце души не чает в своих детях и считает их смыслом жизни. Более того, в будущем Агата хотела бы родить еще.
В середине 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись. Крах семьи стал большим ударом для артистки. После расставания Павел и Агата на равных воспитывают отпрысков. Мия и Тимофей гостят у папы на выходных.
Заводить новые романы актриса сериала "В клетке" не спешит. По словам знаменитости, к новым отношениям она не готова. Не так давно Муцениеце узнала, что на нее навели порчу. Одна женщина сказала артистке, что кто-то магическим путем насылает на нее неприятности и неудачи в личной сфере. Артистка словам доброжелательницы не поверила.
"Если вы думаете, что вы одиноки спустя год после развода из-за порчи, то она у вас в голове", – рассудила Агата Муцениеце.
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