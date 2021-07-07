Сыну Мельниковой и Смольянинова требуется дорогостоящее лечение

Звезда сериала "Папины дочки" ищет хорошего врача.

В браке с Артуром Смольяниновым звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова родила двоих детей. В 2015-м у пары появился первенец Артур, а в 2018-м – сын Марк.

В октябре старшему отпрыску знаменитостей исполнится шесть лет. Как призналась Дарья, ее первенцу Артуру требуется дорогостоящее лечение. У мальчика есть стоматологические проблемы. Об этом Мельникова рассказала в "Сторис" личного микроблога. Также артистка опубликовала фото Артура, который катается на велосипеде.

"Иду по улице, а за мной едет парень, лечение зубов которого стоит как подержанный "Пежо". А есть контакт стоматолога детского, который вылечил зубы вашему ребенку за цену эквивалентную старым папиным "Жигулям"?" – обратилась к подписчикам звезда "Папиных дочек".

Отметим, что с недавних пор Смольянинов не живет с Мельниковой и детьми. Артисты оформили развод. О распаде семьи Дарья сообщила сама. По словам актрисы, для расставания не было конкретных причин. Решение расторгнуть брак было обдуманным и обоюдным. Знаменитость опровергла слухи о том, что разводу предшествовал кризис в отношениях. "Просто так сложились обстоятельства", – пояснила актриса.

По словам Мельникововой, с бывшим мужем она осталась в теплых отношениях. Звезды продолжают вместе воспитывать сыновей.