Тернистый путь к семейному счастью: как сложилась жизнь исполнителя роли Саида в сериале "Клон"

Артист встретил настоящую любовь после 45 лет.

Далтон Виг российскому зрителю знаком прежде всего как исполнитель роли Саида Рашида в бразильской мыльной опере "Клон". В теленовелле актеру достался довольно противоречивый персонаж. По сюжету герой женат на женщине, которая, несмотря на все его многочисленные достоинства, не отвечает ему взаимностью. Чувства не позволяют Саиду отказаться от избранницы, он терзается сам и мучит жену, порой проявляя к ней жестокость. У Саида Рашида было три супруги, но счастья ни с одной он не обрел.

Сам Далон Виг в личной жизни оказался более везучим, чем его персонаж из "Клона". Правда, путь к семейной идиллии оказался тернист.

В 2000 году актер съехался с актрисой Микаелой Гоес. Влюбленные строили грандиозные планы на будущее, но через два года внезапно для всех расстались. Далон и Микаела поняли, что охладели друг к другу, превратившись в добрых друзей.

В 2003 году Далтон Виг впервые официально связал себя узами брака. Его избранницей стала коллега по цеху Барбара Пас. Этот союз просуществовал до 2005-го. Актеры развелись без шума. Причины разрыва Далтон и Барбара сохранили в тайне.

Настоящую любовь звезда сериала "Клон" обрела только после 45 лет. В 2012-м после двух лет романа актер женился на актрисе Камилле Черкес. Избранница, которая на 20 лет моложе Вига, подарила ему близнецов – Давида и Артура. Далтон стал отцом в 2016-м. Актер по сей день живет с матерью своих наследников и очень счастлив.

Карьера Далтона Вига сегодня складывается довольно неплохо. Актер очень востребован у режиссеров. Недавно Виг закончил сниматься в драме Sem Pai Nem Mãe ("Нет ни отца, ни матери"), где сыграл одну из главных ролей. Фильм находится на заключительных стадиях производства и, вероятно, скоро увидит свет. В прошлом году звезда "Клона" работала в сериале "Приключения Полианны", в основу сценария которого легла книга американки Элинор Портер.

Добавим, что за те 20 лет, которые прошли с момента выхода сериала "Клон", Далтон Виг сильно изменился внешне. 57-летний артист порой отращивает бороду, его локоны заметно поредели и поседели. Впрочем, возраст не лишил актера привлекательности и харизмы.