Обнародованы данные о состоянии тяжелобольного Зейна из сериала "Клон"

Звезда сериала "Клон" с 22 июня находится в одной из клиник Рио-де-Жанейро. Исполнителя роли Зейна, актера Лусиано Шафира поместили под наблюдение медиков из-за коронавирусной инфекции.
После госпитализации состояние бразильской знаменитости ухудшилось. Лусиано ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На ИВЛ артист провел до 10 июля.
По данным бразильских СМИ, звезда сериала "Клон" пошла на поправку. Врачи называют состояние Лусиано Шафира удовлетворительным. Если положительная тенденция сохранится, то актера выпишут уже в конце этой недели.
У Лусиано появился аппетит, он уже может принимать пищу. Артист слишком слаб, чтобы держать ложку, поэтому его кормит супруга – Луанна Мелони.
Добавим, коронавирусная инфекция спровоцировала у звезды сериала "Клон" проблемы с кишечником. Артисту даже потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. Знаменитости удалили часть толстой кишки и гематому.
Ходят слухи, что нахождение Лусиано Шафира в одной из самых дорогих клиник Бразилии обходится его семье в копеечку. Поговаривают, что лечение актера оплачивает бывшая жена – телеведущая Шуша Менегэл. Менеджеры звезды "Клона" опровергают эту информацию.
Отметим, Лусиано Шафир и Шуша Менегэл были мужем и женой много лет. У пары есть 23-летняя дочь Саша Менегэл Шафир. Наследница телеведущей и актера работает моделью.
С 2010-го актер сериала "Клон" живет с певицей Луанной Мелони. У знаменитостей двое сыновей – Микаэль и Давид.
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