Отключили от ИВЛ: в Сети появились шокирующие кадры со звездой сериала "Клон" в реанимации

52-летний актер Лусиано Шафир находится в реанимации с 22 июня. Звезда "Клона" была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Ковидом исполнитель роли Зейна заразился во второй раз.
Шафир не мог дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики боятся что-либо прогнозировать, однако 10 июля звезду "Клона" отключили от ИВЛ – в ее состоянии заметили положительную динамику.
Говорить о выздоровлении пока рано, отмечают близкие Лусиано. Сейчас Шафир в сознании.
Накануне Зейн из "Клона" вышел на связь с поклонниками прямо из палаты интенсивной терапии, записав короткий ролик для "Инстаграм". Мужчина появился в кадре лежа на больничной койке, из его носа торчала трубка. Лусиано Шафир сообщил, что верит в собственное выздоровление, надежда не покидает артиста. Знаменитость поблагодарила поклонников за поддержку. Подписчики были в шоке.
Накануне к Шафиру допустили супругу и дочь. Позднее жена артиста рассказала, что у Лусиано больше нет ковида. Тяжелое состояние актера – это последствия инфекции.
Также выяснилось, что 7 июля звезда теленовеллы перенесла экстренное хирургическое вмешательство. Артисту вырезали часть толстой кишки и гематому. Эти проблемы со здоровьем тоже были спровоцированы коронавирусной инфекцией.
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