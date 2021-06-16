Без возлюбленной: Чадов и его сын показали идиллию на отдыхе

39-летний актер Алексей Чадов отправился в отпуск не с красавицей возлюбленной, а с семилетним сыном Федором. Звезда кино сообщила об этом в личном инстаграм-аккаунте. Чадов и его наследник, принимая солнечные ванны на шезлонгах, передали поклонникам большой привет и пожелали всем хорошего настроения. Соответствующее фото Алексей опубликовал в микроблоге.
Напомним, Алексей Чадов стал отцом в 2014-м. Сына звезде отечественного кино родила коллега по цеху Агния Дитковските. Через год после появления малыша Алексей и Агния развелись. Знаменитости остались в хороших отношениях ради ребенка. Артисты были парой около десяти лет.
В минувшем марте Чадов рассекретил новый роман. Актер вышел в свет с 32-летней манекенщицей Лейсан Галимовой. По слухам, актер и модель вместе уже более трех лет. Дескать, Лейсан смогла найти общий язык с потенциальным пасынком.
"Красота👍👍👍", "Кайф", "Солнечных дней", "Красавцы Чадовы на реклаксе :)) 🔥🙌Спасибо за пожелания и пусть и у Вас будет все 👌", "Везет же вам!", "Прекрасная семейная идиллия", "Поздравляю с отпуском,🙌 хорошего отдыха🔥 отпускные то перечислили👏 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", - отреагировали на пост Чадова пользователи Сети.
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