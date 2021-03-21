Держал в тайне: Чадов показал сына и возлюбленную

Актер рассекретил новую избранницу. 39-летний Алексей Чадов несколько лет держал личную жизнь в тайне.

После развода с коллегой по цеху Агнией Дитковските Алексей Чадов старательно скрывал свои отношения. Однако накануне артист появился с пассией на публике.

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Знаменитость заметили в конноспортивном клубе "Измайлово". Актера сопровождала модель Лейсан Галимова и сын Федор от прошлых отношений. 32-летняя манекенщица держала ребенка за руку. Судя по всему, мальчик подружился с потенциальной мачехой.

Отметим, что сплетни о романе Галимовой и Чадова муссируются уже три года. За это время влюбленные всего лишь пару раз выходили вместе в свет. На этот раз Лейсан и Алексей попали под прицел камер репортеров во время празднования масленицы.

Актер похвастался журналистам, что отведал вкусных блинчиков, между тем от напитков с содержанием алкоголя он отказался. По словам Чадова, печь блины он не умеет. Алексей пошутил, что, овладей он искусством готовки этого десерта в совершенстве, ему бы "не было цены".

Как писали "Дни.ру", брак Агнии Дитковските и Алексея Чадова длился с 2012 по 2015 год. До свадьбы знаменитости встречались много лет. Отношения актеров не были идеальными – они то сходились, то расходились. Вместе Агния и Алексей были около десяти лет.