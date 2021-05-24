"Как на Агнию похож": Чадов показал подросшего сына от Дитковските

Алексей Чадов отправился на прогулку с сыном. Артист любит проводить время с наследником.

В 2012 году актер Алексей Чадов женился на коллеге по цеху Агнии Дитковските. Знаменитости познакомились на съемках картины "Жара" за шесть лет до бракосочетания. Роман Алексея и Агнии был бурным – влюбленные расставались и сходились вновь. Чадов и Дитковските развелись через год после появления наследника.

5 июня сын Агнии и Алексея отметит седьмой день рождения. Чадо знаменитостей, несмотря на юный возраст, занимается экстремальным видом спорта – скейтбордингом. Ребенка тренирует профессиональный спортсмен.

В личном "Инстаграм" Алексей Чадов опубликовал свежее видео. В кадре он и Федор гуляют среди пышно цветущих деревьев. Актер признался, что наслаждается теплой погодой.

Ролик Алексея Чадова понравился пользователям Сети. Подписчики отметили, что Федор очень подрос за зиму. Ребенок, как считает интернет-общественность, унаследовал черты матери.

"Какие красивые и приятные мужчины ❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как на Агнию похож , красавчик🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Какой прекрасный у вас сын❤️", "Господи смотрю и каждый раз удивляюсь!! Вы очень хороший папа! Счастья вам с сынулей и здоровья 😘😘😘", – рассуждают пользователи соцсети.

Как писали "Дни.ру", сегодня Алексей Чадов встречается с моделью Ляйсан Галимовой. Возлюбленная артиста хорошо ладит с Федором.