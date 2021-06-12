Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода

В своем "Инстаграме" Агата Муцениеце поделилась личной фотографией в купальнике и с бутылками на заднем фоне.

В настоящий момент артистка проводит время в деревне. На фото звезда предстала без макияжа и укладки, в желтом открытом купальнике, смешных тапочках, в букетом сирени и бутылками на заднем фоне.

В это же время экс-супруг Агаты Павел Прилучный пригласил нынешнюю пассию Мирославу Карпович на Мальдивы. Пара наслаждается обжигающим солнцем, белоснежным песком и друг другом. Вероятно, именно это вызвало нестабильное эмоциональное состояние Агаты Муцениеце.

Однако телеведущая и актриса утверждает, что с удовольствием проводит время на природе. К тому же, как уверена Агата, пиво на заднем плане фотографии безалкогольное.

"Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский? Пы.Сы Сзади бутылки от БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО пива", – отметила артистка.

Многие поклонники поддержали Агату в выборе места для отпуска. Фолловеры подчеркнули, что звезда прекрасно выглядет и очаровывает своей красотой и естественностью. Также почти никто не обратил внимание на бутылки – большинство комментариев были положительного характера.

"Есть женщины, которых и Мальдивы прямо сейчас не красят, а есть такие, что интерьер не важен. Красоту ничем не испортить", "Отдых в деревне – это эксклюзив! Речка, сирень, птички! Кайф!", "Агата! Какая вы потрясная! От всего сердца желаю вам счастья. Для меня вы прям пример силы", – восторженно написали пользователи.

Напомним, что недавно Агата Муцениеце в шутку перечислила список медийных мужчин, с которыми у нее могли бы быть потенциальные отношения. Топ актрисы возглавили Джаред Лето и Джейсон Момоа.