"Лучшее место для медового месяца": влюбленный Прилучный увез Карпович на райские острова

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились в мальдивский отпуск.

Несмотря на то что влюбленные не делятся совместными фотографиями, несложно догадаться, что отдыхают они вместе. На снимках в инстаграм-аккаунтах артистов то и дело мелькают одинаковые пейзажи.

В личном блоге Павел Прилучный поделился кадром с пляжа. Актер в желтой футболке сидит под зонтиком и смотрит в камеру поверх солнцезащитных очков. "Ищу пиратов для коллаборации (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал бывший муж Агаты Муцениеце.

В комментариях тут же отметили, что артисту стоило прихватить с собой детей, они бы стали отличной компанией. "Надо было Мию и Тима брать! Из вас бы получилась хорошая пиратская команда", – заявил один из пользователей Сети. Павел Прилучный никак не стал комментировать слова подписчика, а вот народ тут же предположил, почему пара отправилась отдыхать без малышей.

По словам поклонников, отель, в котором проживают Карпович и Прилучный, отлично подходит именно для романтических поездок – по крайней мере, об этом сообщает сайт гостиницы. Некоторые выразили надежду, что влюбленные и вовсе улетели в медовый месяц после тайной свадьбы.

"На сайте написано, что это лучшее место для романтического отдыха и медового месяца. Это их направленность", "Ну, если медовый месяц, то реально без детей надо ехать. Лето большое и с детками успеет съездить", – отметили поклонники.

