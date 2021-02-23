Актер из "Дневников вампира" впервые показал лицо маленькой дочери

Семья Никки Рид и Йена Сомерхолдера привлекает все больше людей, так как звездная пара не афиширует личную жизнь в прессе и соцсетях. Кроме того, актерская чета редко выходит в свет на официальные мероприятия, поэтому информации о том, как развиваются их отношения, не так много. В 2017 году Никки Рид родила от звезды "Дневников вампира" дочь Боди. Йен Сомерхолдер показывал в инстаграм-канале фото дочери, но ее лицо ни разу не попадало в поле зрения заинтересованных фанатов. Недавно папарацци удалось запечатлеть девочку на прогулке вместе с родителями и сделать тайное явным.
Дружное семейство засняли на одной из улиц Лос-Анжелеса. В момент съемки милый ребенок расплывался в улыбке и держал звездную мать за руку. Дочь Йена Сомерхолдера была одета в голубое платье с мелким принтом и розовые колготки. Прогулка состоялась в такую теплую погоду, что пальто малышке не пригодилось, но на всякий случай Никки Рид его захватила.
Увидев очаровательную кучерявую девочку на фото со знаменитыми родителями, пользователи Сети бросились спорить о том. на кого крошка больше похожа – на мать или отца. Маленькая Боди произвела сильное впечатление на поклонников звездной четы. Многие решили, что Йен Сомерхолдер и Никки Рид смогут вырастить из девочки потрясающую актрису.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
У Мишель заболела ЖООПА.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
Нато подохла от своей воони.
У дочери началось
Мишель забеременела от бомжа в 68 лет.