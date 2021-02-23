Актер из "Дневников вампира" впервые показал лицо маленькой дочери

Маленькой дочери Йена Сомерхолдера уже три года, до недавнего времени актер не давал папарацци возможности запечатлеть девочку на камеру. На днях кадры с очаровательной малышкой проникли в Сеть.

Семья Никки Рид и Йена Сомерхолдера привлекает все больше людей, так как звездная пара не афиширует личную жизнь в прессе и соцсетях. Кроме того, актерская чета редко выходит в свет на официальные мероприятия, поэтому информации о том, как развиваются их отношения, не так много. В 2017 году Никки Рид родила от звезды "Дневников вампира" дочь Боди. Йен Сомерхолдер показывал в инстаграм-канале фото дочери, но ее лицо ни разу не попадало в поле зрения заинтересованных фанатов. Недавно папарацци удалось запечатлеть девочку на прогулке вместе с родителями и сделать тайное явным.

Дружное семейство засняли на одной из улиц Лос-Анжелеса. В момент съемки милый ребенок расплывался в улыбке и держал звездную мать за руку. Дочь Йена Сомерхолдера была одета в голубое платье с мелким принтом и розовые колготки. Прогулка состоялась в такую теплую погоду, что пальто малышке не пригодилось, но на всякий случай Никки Рид его захватила.

Увидев очаровательную кучерявую девочку на фото со знаменитыми родителями, пользователи Сети бросились спорить о том. на кого крошка больше похожа – на мать или отца. Маленькая Боди произвела сильное впечатление на поклонников звездной четы. Многие решили, что Йен Сомерхолдер и Никки Рид смогут вырастить из девочки потрясающую актрису.

