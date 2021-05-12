"Продержалась месяцев восемь": Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о срыве

В начале 2020-го актриса дала себе установку – прожить целый год без шопинга. Продержаться 12 месяцев без новых вещей Дарья Мельникова не сумела. У звезды случился срыв.
"Я этот опыт провалила, продержалась месяцев восемь", – поведала знаменитость в свежем интервью.
Мельникова призналась, что, воздерживаясь от импульсивных покупок более полугода, сберегла семейный бюджет. Также Дарья избавилась от привычки бездумно тратить деньги. Ранее звезда "Папиных дочек" не задумывалась, прежде чем приобрести какую-либо вещь и всегда поддавалась сиюминутному желанию.
Сегодня в гардеробе Дарьи Мельниковой очень мало одежды, а то немногое, что есть, очень хорошего качества. "Лучше возьму что-то у подруг доносить", – отметила знаменитость. Также актриса старается не захламлять квартиру ненужными безделушками.
У Дарьи Мельниковой двое детей – пятилетний Артур и двухлетний Марк. Актриса не покупает чадам много одежды. Младший ребенок звезды донашивает вещи за старшим братом. Актриса сериала "Папины дочки" никогда не испытывала желания скупить чадам весь магазин. Дарья Мельникова считает себя эгоистичной мамой.
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