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Сериалы
"Как сорнячки": Мельникова из "Папиных дочек" не сюсюкается с капризными сыновьями

"Как сорнячки": Мельникова из "Папиных дочек" не сюсюкается с капризными сыновьями

Звезда сериала "Папины дочки" не пытается казаться идеальной мамой. Дарья Мельникова всегда ставит себя на первое место.
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Актриса считает, что материнство в XXI веке – тяжелая работа, ведь с приходом новых технологий жизнь значительно усложнилась. У современных родителей мало свободного времени и много обязанностей. Дарья Мельникова не считает, что крохам надо давать только самое лучшее. Себя актриса называет эгоистичной мамой.

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Малыши, уверена звезда "Папиных дочек", должны быть самостоятельными. Взрослеть рядом с мамой и папой "как сорнячки".

Дарья призналась, что не испытывает вину и стыд, когда забирает самый большой кусок лакомства. Выбирая лучшее для себя Мельникова показывает детям модель поведения, которую считает правильной. Крохи, как думает артистка, должны понимать, что никто не будет преподносить им желаемое на блюдечке с золотой каемочкой.

Дети у Мельниковой не могут похвастаться идеальным поведением. Сыновья знаменитости порой капризничают и требуют купить что-нибудь. С наследниками Дарья не сюсюкается. Звезда сериала "Папины дочки" не делает из детей культ.

Напомним, Дарья Мельникова замужем за коллегой по цеху Артуром Смольяниновым с 2013 года. У пары двое детей – пятилетний Артур и двухлетний Марк.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 11:08 Источник: tele.ru ✓ Надежный источник
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