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Сериалы
"Стареть особенно страшно": Мельникова из "Папиных дочек" увядает на глазах

"Стареть особенно страшно": Мельникова из "Папиных дочек" увядает на глазах

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова чувствует приближение старости день за днем. Актриса разочарованно признает, что косметологи ей не помогут.
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Артистка Дарья Мельникова прославилась, исполнив роль спортсменки Даши в комедийном сериале "Папины дочки". Она запомнилась российскому зрителю юной и энергичной девушкой, которая обладает естественной красотой. Сейчас актрисе уже 29 лет. Она, как и прежде, остается узнаваемой, но при этом чувствует себя не в своей тарелке, задумываясь о внешних изменениях. "Публичным людям стареть особенно страшно", — выразилась звезда "Папиных дочек" в своем инстаграм-канале.

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По словам знаменитости, она достигла того периода жизни, когда собственный внешний вид начинает пугать и вызывать неприятные эмоции. Однажды она взглянула на себя в зеркало и поняла, что уже не так хороша, как раньше. "Веки, овал лица, морщина, которая, даже когда спор окончен, остается на лице", — выразилась актриса, размышляя о недостатках и приближающейся старости. Пока артистка старается смириться с происходящим. Она хорошо следит за кожей и скрывает ее недостатки с помощью фильтров в "Инстаграм".


Дарья Мельникова отказывается спускать огромные суммы на инъекции для поддержания молодости, хотя осознает, что неизбежно превратится в старушку. "В реальности мы увядаем и, какие бы филлеры ты себе не вколол, природа возьмет свое", — считает звезда "Папиных дочек".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 12:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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