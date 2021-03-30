"Стареть особенно страшно": Мельникова из "Папиных дочек" увядает на глазах

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова чувствует приближение старости день за днем. Актриса разочарованно признает, что косметологи ей не помогут.

Артистка Дарья Мельникова прославилась, исполнив роль спортсменки Даши в комедийном сериале "Папины дочки". Она запомнилась российскому зрителю юной и энергичной девушкой, которая обладает естественной красотой. Сейчас актрисе уже 29 лет. Она, как и прежде, остается узнаваемой, но при этом чувствует себя не в своей тарелке, задумываясь о внешних изменениях. "Публичным людям стареть особенно страшно", — выразилась звезда "Папиных дочек" в своем инстаграм-канале.

По словам знаменитости, она достигла того периода жизни, когда собственный внешний вид начинает пугать и вызывать неприятные эмоции. Однажды она взглянула на себя в зеркало и поняла, что уже не так хороша, как раньше. "Веки, овал лица, морщина, которая, даже когда спор окончен, остается на лице", — выразилась актриса, размышляя о недостатках и приближающейся старости. Пока артистка старается смириться с происходящим. Она хорошо следит за кожей и скрывает ее недостатки с помощью фильтров в "Инстаграм".

Дарья Мельникова отказывается спускать огромные суммы на инъекции для поддержания молодости, хотя осознает, что неизбежно превратится в старушку. "В реальности мы увядаем и, какие бы филлеры ты себе не вколол, природа возьмет свое", — считает звезда "Папиных дочек".

