Вышел тизер сериала "Крамора" с Козловским: православные бунтовали против проекта

Сегодня, 7 декабря, в Сети появился первый тизер сериала "Карамора". Официальный ролик проекта с Данилой Козловским в главной роли опубликован на"Ютуб".
Действия в сериале "Крамора" разворачиваются в альтернативной Российской империи начала XX века. В центре сюжета анархист, которого многие знают под псевдонимом Крамора. Герой узнает о существовании тайного сообщества, участниками которого являются люди из привилегированных сословий. Члены организации обладают невероятным влиянием и буквально управляют миром. Во время столкновения с представителями секретного объединения Крамора теряет любимую девушку. Персонаж решает отомстить за смерть избранницы. Затем становится известно, что герою противостоят люди со сверхспособностями.
Сериал "Карамора" выйдет на видеосервисе START этой зимой. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской и Московской областях. В работе над проектом было задействовано 150 актеров, для картины изготовили 700 оригинальных костюмов. Режиссером сериала выступил исполнитель главной роли Данила Козловский.
Добавим, в середине ноября Би-би-си сообщила, что из-за сериала "Крамора" у его создателей в 2017 году были проблемы. Первичный сценарий ленты взбесил православных активистов. По задумке авторов картины, члены семьи Николая II, причисленные церковью к лику святости, являлись вампирами. Дело дошло до угроз режиссеру Илье Найшуллеру, которого изначально рассматривали в качестве режиссера проекта. На почту кинематографиста приходили жуткие письма от взбунтовавшихся православных. В итоге Найшуллера заменили на Козловского, а сценарий переписали.