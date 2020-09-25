Машков в приватной беседе сообщил Петрову о любви

В свежем интервью артист рассказал, что считает важным в отношениях. Александр Петров полагает, что между людьми должна быть искренность и открытостью.
Как-то раз актер сериала "Полицейский с Рублевки" в приватной беседе говорил о чувствах с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым. Коллега по цеху объяснил Петрову, что любовь – это внимание.
Александр с Владимиром солидарен. То, как люди друг к другу относятся, можно увидеть, наблюдая за их взаимодействием. Подмечая мельчайшие детали.
На днях Александр Петров гостил у друзей. Хозяин дома рассказал звезде сериала "Полицейский с Рублевки" о сделанном ремонте. "Я тут ящички сделал, чтобы девушке было удобно, она невысокая, можно на табуретку не вставать", – сказал приятель Петрову. Эти слова заставили артиста задуматься. "Такая маленькая деталь, но сразу все понятно", – рассудил Александр.
Как писали "Дни.ру", на экраны вышел фильм "Стрельцов". Главные роли в картине сыграли Александр Петров и Стася Милославская. Именно на съемках этой ленты у знаменитостей начался роман. Ходят слухи, что артисты вот-вот поженятся.
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