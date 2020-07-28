Александра Бортич и Алексей Чадов стали частью "Игры на выживание"

Скоро ТНТ выпустит новый сериал "Игра на выживание". Главные роли в приключенческом триллере исполняют Алексей Чадов и Александра Бортич.

Теленовелла расскажет об участниках экстремального реалити-шоу. Герои картины борются за внушительный денежный приз – миллион евро.

По сюжету сериала "Игра на выживание" персонажи приезжают в восточную Сибирь. Там недалеко от Западного Саяна находится съемочная площадка нового реалити-шоу. Вокруг непроходимый лес и постройки советских времен, которые давно забросили.

На главный приз претендуют 16 участников. Смельчаки приехали их разных уголков России. Среди игроков есть и звезды отечественного кино – Александра Бортич и Алексей Чадов, играющие самих себя. Герои делятся на две команды. Одни селятся в здании заброшенной мельницы, другие занимают старую ГЭС.

Участники готовятся к первому испытанию. Ничего не вызывает у них беспокойства: рядом всегда находятся телевизионщики и куча камер. Персонажи уверены, что в случае опасности всегда могут выйти из гонки. Но внезапно ситуация меняется кардинальным образом. Начинается настоящая "Игра на выживание". Все задаются вопросом: что происходит? Это шоу или реальная жизнь?

Добавим, что сериал "Игра на выживание" будет состоять из 12 серий. Режиссером картины выступает Карен Оганесян.